التحريات في واقعة الاعتداء على كلب بالمنيا: المتهم يعاني من اضطرابات نفسية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على كلب ضال بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين المتابعين.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وأفادت شقيقته خلال التحقيقات، بأن المتهم يتردد على إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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