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ارتفاع ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية لـ 14 شخصا

حادث الإقليمى بالمنوفية
حادث الإقليمى بالمنوفية

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ 14 حالة وفاة، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ولقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وجارى نقل المصابين وحالات الوفاة لمستشفى أشمون العام.

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وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة 14 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية حادث الاقليمي بالمنوفية حادث الطريق الاقليمي محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام

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