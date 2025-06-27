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التنسيق يفتح باب تسجيل اختبارات القدرات 2025 بعد امتحانات الثانوية.. التربية الرياضية في الصدارة.. لا إعادة في حالة الرسوب.. وهذه أبرز الشروط والقواعد

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول في تنسيق القبول بالجامعات 2025، كلية التربية الرياضية، التي يستمر أداء اختبارات القدرات الخاصة بها لمة ثلاثة أيام، علما بأن الحصول على نسبة النجاح في اختبارات القدرات لا يعني القبول بالكلية، لكن يتم القبول بالكلية عقب ترشيح مكتب التنسيق للطالب.

وتستعرض بوابة فيتو، كل ما يخص اختبارات القدرات لـ كلية التربية الرياضية، والحد الأدنى للنجاح فيها، بالإضافة إلى الأدوات والملابس المطلوب إحضارها خلال الاختبار.

طريقة التسجيل لأداء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية

  • التسجيل لأداء اختبارات القدرات يتم عن طريق موقع التنسيق من هنــــــــا.
  • يبدأ الطالب بالتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.
  • تظهر بيانات الطالب الشخصية (الشعبة – المدرسة – المحافظة) على الشاشة.
  • يختار الطالب “قدرات تربية رياضية”، ويُحدد له مواعيد الاختبارات التي تمتد لمدة 3 أيام متتالية.
  • تُسدد رسوم الاختبار إلكترونيًا عبر (بطاقات مسبقة الدفع، أو بطاقات ائتمانية، أو منافذ الدفع المعتمدة).
  • بعد الدفع، يطبع الطالب إيصالًا يحوي معلومات عن المواعيد والأماكن.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات قدرات تربية رياضية

  • إيصال التسجيل
  • صورتان شخصيتان (في التربية الرياضية).
  • أصل وصورة رقم الجلوس للثانوية.
  • للطالبات المتزوجات: توقيع إقرار بمسؤوليتهن.

الفئات المستثناة من اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية 

ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليون والأولمبيون وكذلك المتفوقون رياضيًّا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك الطلاب الوافدين.

ما الأشياء التي يجب على الطالب إحضارها لأداء اختبارات القدرات تربية رياضية؟

لأداء اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية، يُطلب من الطالب إحضار مجموعة من الملابس والأدوات الرياضية جاءت كالتالي:

  • ملابس رياضية كاملة مناسبة للاختبار البدني، (تشيرت + شورت أو بنطلون رياضي)
  • حذاء رياضي خفيف
  • ملابس رياضية تُمكن من الحركة للطالبات
  • ربط الشعر وتثبيته بشكل جيد لتجنب العوائق أثناء التمارين
  • منشفة صغيرة لاستخدام شخصي بعد الجري أو تمارين الشد.
  • زجاجة ماء للحفاظ على الترطيب أثناء الاختبارات البدنية.

اختبارات كليات علوم الرياضة

 قسمت اختبارات كليات علوم الرياضة هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية.

إرشادات هامة قبل أداء اختبارات قدرات تربية رياضية

  • يُمنع الحضور بملابس غير لائقة أو غير رياضية.
  • الطالب الراسب لا يمكنه إعادة الاختبار في نفس العام.
  • يُنصح بالوصول قبل الموعد المحدد بـ 30 دقيقة على الأقل.
  • لا يُسمح بدخول مرافقين داخل مقر الكلية أثناء الاختبار.

مكونات اختبار القدرات لكلية تربية رياضية

يتم إجراء الاختبار على ثلاثة أيام، وتكون الاختبارات موزعة كالتالي:
اليوم الأول:

  • كشف طبي أولي (القلب والصدر)
  • قياس الطول والوزن (الحد الأدنى 165 سم للطلاب، و155 سم للطالبات)
  • اختبار القوام والاختبار الشخصي.

اليوم الثاني والثالث:

اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة: 60 درجة للياقة البدنية، 40 درجة للمهارة الرياضية، كما يتضمن اختبار السرعة والتحمل والقوة حسب الفئة (طلاب أو طالبات).

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية تربية رياضية

  • يجب أن يحصل الطالب على 60% على الأقل من الدرجات الإجمالية مع استيفاء اشتراطات اللياقة والطول والقوام.
  • لا يسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب، ولا يعترف بأي إفادات ورقية.

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