الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 والقنوات الناقلة بكأس العالم للأندية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات الجمعة 27 يونيو 2025 مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية.

 

سالزبورج ضد ريال مدريد

الساعة:  4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: منصة ديزن (DAZN)

 

الهلال ضد باتشوكا

الساعة:  4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: منصة ديزن (DAZN)

MBC MASR 2 - MBC Action - منصة DAZN

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