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اقتصاد

طن اليوريا يصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21688.3 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9305.8 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16193.1 جنيه، وفق البوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22875 جنيهًا للطن، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 8566.2 جنيه للطن،  وفق البوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.

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