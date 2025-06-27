بديل المستورد، جهاز مصري لاختبار حساسية المحسات للغازات (فيديو)

تواصل التعليم العالي طرح سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.



براءة اختراع وطنية تدعم تكنولوجيا صناعة الحساسات في مصر

وفي إطار مبادرة "بديل المستورد – الحلول التكنولوجية" التي يُطلقها المركز القومي للبحوث لخدمة الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني، طوَّر الدكتور مدحت أحمد عبد الخالق إبراهيم، أستاذ الأطياف وتطبيقاتها وعميد معهد البحوث الفيزيقية السابق، جهازًا جديدًا لتقدير حساسية المحسات تجاه الغازات والكيماويات العضوية المتطايرة.

الجهاز يتميز بالتالي:

ليس له مثيل محلي.

تكلفته أقل بكثير من مثيله المستورد.

يُسهم في دعم تكنولوجيا صناعة الحساسات في مصر.

حاصل على براءة اختراع رقم 29242 من أكاديمية البحث العلمي.

يمثل الجهاز إضافة نوعية للابتكارات البحثية التي يمكن تطبيقها صناعيًّا، ويُعزز من قدرة مصر على تصنيع مكونات إلكترونية دقيقة محليًّا.

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