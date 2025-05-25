خبير بالشأن الأفريقي: عقوبات واشنطن على السودان خطوة تصادمية تشجع الدعم السريع

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي: إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على السودان يشكل خطوة "مغايرة" ومفاجئة لنهج الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عام.

وأضاف قرني لـ فيتو أن الولايات المتحدة أعلنت العقوبات بعد ما وصفته بـ"ثبوت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية خلال عام 2024"، مشيرًا إلى أن العقوبات ستشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، ما يضاعف من الضغوط الاقتصادية على السودان.

واعتبر قرني أن الخطوة الأمريكية تحمل عدة دلالات استراتيجية تؤكد استمرار إدارة ترامب الثانية في اتباع نهج "تصادمي"، يشبه إلى حد كبير سياسات الإدارة السابقة له في فترته الأولى، والتي اتسمت باتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة على المستوى الدولي، كما حدث في أزمة الرسوم الجمركية مع العديد من دول العالم.

وأوضح أن هذا النهج يُعبّر عن: توتير العلاقات مع الجيش السوداني، خلافًا لما حدث في فترة ترامب الأولى حين رفعت واشنطن العقوبات عن الجيش وتبني سياسة "العصا" بدلًا من "الجزرة"، إذ تختلف إدارة ترامب الحالية عن إدارة بايدن التي كانت تميل إلى التهدئة والانخراط في مفاوضات وحلول سياسية وتحميل الجيش السوداني وحده مسؤولية استمرار الحرب، دون توجيه انتقادات موازية لقوات الدعم السريع، رغم ما ورد في تقارير دولية موثقة عن ارتكابها جرائم حرب، منها الاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري.

وأكد قرني أن الإدارة الأمريكية تراهن على أن الضغط على الجيش السوداني سيجبره على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، خصوصًا بعد ردود الفعل الغاضبة من الجيش السوداني والخارجية، والتي وصفت القرار بأنه "ابتزاز سياسي" و"تكرار لأخطاء أمريكا في تعاملها مع قضايا السودان".

كما أشار إلى أن غياب الانتقادات الأمريكية لقوات الدعم السريع، رغم فظاعة الجرائم المنسوبة إليها، سيُفهم على أنه دعم أمريكي غير مباشر لها، مما قد يدفعها إلى تسريع إعلان حكومتها الموازية، خاصة بعد الترويج لمبادئ مثل العلمانية، الليبرالية، وحقوق الأقليات، وهي شعارات تتبناها قوات الدعم السريع وتحالف "تأسيس".

وختم قرني بأن القرار الأمريكي من شأنه أن يضعف الجهود الأفريقية الجارية لتحريك العملية السياسية في السودان، خاصة في ظل محاولات تشكيل حكومة مدنية وتوفير مناخ تفاوضي بين الطرفين المتصارعين.

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