الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بهتك عرض ابنته في المرج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة المرج بإحالة سائق متهم بهتك عرض ابنته الطفلة داخل الشقة محل سكنهم إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من ربة منزل تتهم زوجها الذي يعمل سائق بالتحرش وهتك عرضه ابنتهما والتلصص عليها أثناء استحمامها داخل الشقة محل سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتظر حتى نزول الأم لقضاء بعض أغراض المنزل ثم يتحرش بابنته وينتظر حتى تدخل الحمام ويتلصص بالنظر إليها ويهتك عرضها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه للواقعة، مشيرًا إلى أنه لم يفعل ذلك بابنته وكل ما جاء على لسان زوجته مكيدة لطرده من الشقة والاستيلاء عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المرج الطب الشرعي قسم شرطة المرج النيابة العامة

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