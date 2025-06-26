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خارج الحدود

مصادر طبية: 71 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 71 شهيدًا جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ فجر اليوم، استهدفت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

 

الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل مأهولة وبنى تحتية ضمن الأهداف

وذكرت المصادر أن العديد من الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل مأهولة بالسكان، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية.

 

مستشفيات غزة في وضع حرج

وأكدت الطواقم الطبية أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا، مع وصول أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56259 شهيدا و132458 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة في غزة وصول 103 شهداء و219 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

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