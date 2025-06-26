رامي جمال يكشف جزءا من أغنية جديدة ضمن أحدث ألبوماته "محسبتهاش" (فيديو)

يستمر المطرب رامي جمال ، في تشويق الجمهور لألبومه الجديد محسبتهاش، حيث إنه طرح كوبليه جديد ضمن الألبوم الذي من المقرر طرحه يوم 1 يوليو المقبل.

ألبوم رامي جمال الجديد

وقال رامي جمال خلال البرومو:" كنت عارف قبل ما امشي أني سايبك للوجع والأكيد أنك هتقولي عني مطلعتش جدع.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وكان النجم رامي جمال، كشف عن تفاصيل ألبومه الجديد “محسبتهاش”، والذي من المقرر طرحه يوم 1 يوليو المقبل ويتضمن 15 أغنية.

وقال رامي جمال في تصريح خاص لفيتو: "إن ألبومه الجديد محسبتهاش سيطرح دفعة واحدة وليس بطريقة السينجل، متابعا: الدراما في الألبوم هتكون نص نص".

وعن تعاونه مع حمزة نمرة في الألبوم من خلال تقديم ديو قبلت التحدي قال:" كلمته وسمعته الأغنية وهو فنان محترم وكان متحمس جدا وسجل الجزء بتاعه في لندن وأنا هنا".

ويتعاون رامي جمال في ألبوم محسبتهاش مع عدد من صناع المزيكا ومنهم أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، إبراهيم جاد، محمود عليم، إيهتي عبد العظيم، سامر أبو طالب

ويتضمن ألبوم رامي جمال 15 أغنية، وهم كالآتي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

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