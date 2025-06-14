السبت 14 يونيو 2025
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رياضة

خطوة جديدة تقرب بول بوجبا من فريق فرنسي كبير

بوجبا، فيتو
بوجبا، فيتو

يسعى النجم الفرنسي بول بوجبا لإنقاذ مسيرته الكروية، وإتمام انتقاله إلى صفوف فريق موناكو خلال ميركاتو صيف العام الجاري 2025.

تفاصيل مفاوضات بوجبا مع موناكو 

وأكدت شبكة "راديو مونت كارلو" أن بوجبا البالغ (31 عاما) أبدى استعداده لتقديم تضحيات مالية فيما يتعلق براتبه من أجل التوقيع مع موناكو هذا الصيف.

وأضافت الشبكة أن النجم الفرنسي اتخذ خطوات جادة في هذا الصدد، علما بأنه يبقى لاعبا حرا بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس عقب انتهاء إيقافه المبكر بسبب المنشطات في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن المفاوضات مستمرة بين مسؤولي موناكو ومثلي النجم الفرنسي، لافتة إلى أن النادي الفرنسي حذر في المفاوضات، لكن بوجبا كان واضحا في رغبته في إتمام هذه الخطوة قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وكشفت أن بول بوجبا يبحث حاليا عن منزل لعائلته في الإمارة الفرنسية تحسبا لانتقاله بشكل نهائي إلى موناكو.

وختمت مونت كارلو تقريرها أن بوجبا على استعداد لتخفيض راتبه، قد يكون موناكو على استعداد لإتمام خطوة ضمه.

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