القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب كامبنج وورلد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات للبطولة.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وكان يوفنتوس ومانشستر سيتي قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية عن المجموعة السابعة بعد وداع العين الإماراتي والوداد المغربي.

وأصبح الصراع الذي يجمع بين فريقي يوفنتوس ومانشستر سيتي في موقعة الليلة هو حسم الصدارة.

وتفوق الفريق الإيطالي يوفنتوس بفارق الأهداف في الصدارة بعدما فاز على العين الإماراتي 5-0 والوداد المغربي بنتيجة 4-1 في أول جولتين، بينما اكتفى الفريق الإنجليزي مان سيتي بالفوز بهدفين دون رد على الوداد، قبل أن يكتسح العين بسداسية في الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي

وسيتم نقل مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي على منصة دازن، ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث ونقل هذه المباراة.

تشكيل يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

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