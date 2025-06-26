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رياضة

تشكيل يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

أعلن الكرواتي إيجور تيودور مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل اليوفي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، على ملعب كامبنج وورلد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في أمريكا وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وكان يوفنتوس ومانشستر سيتي قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية عن المجموعة السابعة بعد وداع العين الإماراتي والوداد المغربي.

وأصبح الصراع الذي يجمع الفريقين في موقعة الليلة هو حسم الصدارة.

تشكيل يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

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