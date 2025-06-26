الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفرنسية تدين أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا شديد اللهجة اليوم، أدانت فيه الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بـ"التحرك الحازم" لوقف أعمال العنف.

 

دعوة مباشرة لحكومة نتنياهو

البيان دعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية للحد من الاعتداءات المستمرة، التي وصفها بأنها "غير مقبولة" وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

رفض مطلق للاستيطان والضم

وأكدت فرنسا رفضها القاطع لأي محاولات لضم أراضٍ فلسطينية أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة ذلك عقبة خطيرة أمام جهود السلام وتقويضًا لحل الدولتين.

 

رسالة أوروبية موحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي

يأتي الموقف الفرنسي في سياق تصاعد التحذيرات الأوروبية بشأن التصعيد في الأراضي المحتلة، وسط دعوات أوروبية لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم.

 

يأتي هذا فيما نددت القمة الأوروبية، فى بيانها الختامي، اليوم، بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة بشكل خاص إلى تفاقم المجاعة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين جراء استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على القطاع.

قادة الاتحاد الأوروبي ينددون بالوضع فى غزة
وطالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم، الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار بشكل كامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكدين على ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة بشكل آمن ومنتظم

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