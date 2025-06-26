بسبب الطقس، احتمالات تأجيل مباراتي الهلال مع باتشوكا وريال مدريد ضد سالزبورج

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الخميس، عن احتمالية تأجيل مباراتي ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج، والهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، بسبب توقعات بعواصف رعدية شديدة.

موعد مباراتي الهلال مع باتشوكا وريال مدريد ضد سالزبورج

ومن المقرر أن يخوض الهلال مواجهته أمام باتشوكا فجر الجمعة، بينما يلتقي ريال مدريد مع سالزبورغ في التوقيت نفسه، في مباراتين حاسمتين لتحديد المتأهلين من المجموعة.

ويتربع ريال مدريد على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا على سالزبورغ بفارق الأهداف، بينما يحتل الهلال المركز الثالث بنقطتين، ويحل باتشوكا في المركز الأخير دون نقاط.

العواصف تهدد إقامة مباراتي الهلال مع باتشوكا وريال مدريد ضد سالزبورج

تشهد مدينة فيلادلفيا تحولًا جويًا حادًا بعد موجة حر تجاوزت 40 درجة مئوية، مع توقعات بتصاعد العواصف الرعدية مساء الخميس، مما يهدد بإعاقة إقامة المباريات.

وتُطبق اللجنة المنظمة بروتوكولًا صارمًا في حالات الطقس القاسي، إذ يتم إيقاف المباراة فورًا إذا تم رصد برق أو تفريغ كهربائي ضمن نطاق 13 كيلومترًا (8 أميال) من الملعب.

وفي هذه الحالة، يتم إخلاء المدرجات، وعودة اللاعبين إلى غرف الملابس، مع بدء عد تنازلي لمدة 30 دقيقة كحد أدنى. وإذا تكررت الصاعقة، يُعاد احتساب المدة من جديد.

وقد تأثرت 6 مباريات سابقة في البطولة بالظروف الجوية، لكن جميعها شهدت توقفات مؤقتة دون تأجيل نهائي.

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