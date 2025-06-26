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رياضة

الشوط الأول، منتخب شباب اليد يتعادل مع البرتغال 13/13 في ربع نهائي بطولة العالم

منتخب اليد للشباب،
منتخب اليد للشباب، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، أمام منتخب البرتغال، بنتيجة التعادل 13/13، في ربع نهائي بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا.

وتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة العالم للشباب محتلا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة.

مشوار منتخب مصر في مونديال الشباب لليد

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة منها وخسر مباراة وحيدة أمام منتخب ألمانيا.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

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