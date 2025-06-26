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أخبار مصر

السيسي: الهجرة النبوية رمز خالد للتضحية من أجل الحق ونبراس نحو بناء وطن متقدم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهجرة النبوية الشريفة تعد رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار.

وهنأ الرئيس السيسى المصريين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد قائلا: “أهنئ أبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧”.

وقال الرئيس السيسي: “ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير”.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إخوتي وأبنائي، مسلمو مصر بالخارج بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ١٤٤٧ يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، داعيًا الله تعالى أن يكون عامًا جديدًا مباركًا، يحمل لمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والاستقرار وأن تتحقق فيه أمنياتنا لمستقبل أفضل لشعبنا العظيم.. مع أطيب تمنياتي،، وكل عام وأنتم بخير،،، (عام هجري سعيد)".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الهجرة النبوية الشريفة

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