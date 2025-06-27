216 مليون دولار صادرات الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا خلال 2024.. وخبراء: استراتيجية توطين صناعة الدواء خطوة ضرورية.. ونسعى لمواكبة التطورات العصرية

كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.

وكذلك أعلن أن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة عن 2024، وسجلت 278 مليون دولار.

وسجلت الصادرات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 في قطاع الأدوية 156 مليون دولار، وفي قطاع المستلزمات الطبية 96 مليون دولار، وفي قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، والذي يختتم فعالياته، اليوم الجمعة، والمقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”.

ويشارك عدد من الشركات الطبية المصرية في قطاعات المستلزمات والأجهزة الطبية في المعرض، ويهدف إلى التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

أهمية المضي قدمًا في استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية

وأكد صناع الأدوية على أهمية المضي قدما في استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن اهمية زيادة حجم الصادرات الدوائية والطبية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

هذا بالاضافة الى اهمية توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص بما ينعكس على صناعة الدواء فى مصر وفرص نموها وتطويرها، كما ان توطين تلك الصناعة يفتح الباب أمام الأسواق الإفريقية، حيث تحظى الأدوية المصرية بسمعة جيدة وسعر تنافسي. وأكدوا أن تعميق التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في مضاعفة قيمة صادرات الأدوية



رئيس شعبة المستلزمات الطبية: نسعى لمواكبة التطورات العصرية

وفي هذا الصدد، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة أن معرض أفريقيا للصحة ۲۰٢٥ يعد خطوة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل عدد الشركات المشاركة بالمعرض في قطاع الصحة.

وقال عبده إن قطاع المستلزمات الطبية دائما يشارك في مثل هذه المعارض وهو قطاع يمثل أهمية خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو أيضا قطاع متنامي ويسعي لمواكبة التطورات العصرية.

وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان إقامة هذا المعرض هنا يعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا ويؤكد دور مصر الكبير واهتمامها بكافة الملفات من بينها ملف الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا خاصة علي صعيد منظومة التحول الرقمي.





رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد: نعمل على بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة



و أكد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتطوير رأس المال البشري في قطاع الرعاية الصحية، وتعتبر الشراكات مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقال اننا نؤمن بأن بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة هو أساس نجاح أي منظومة صحية مستدامة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع شركاء عالميين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا المجال، وعلى رأسهم شركة جانسن. تمثل هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا لنقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في بيئتنا المحلية.”

الحوفي: ملتزمون بتقديم برامج متخصصة لنقل الخبرات العالمية إلى مصر

وأوضح الدكتور أحمد الحوفي، عضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، ان توطين صناعة الادوية يفتح الباب أمام الأسواق الإفريقية، لافتا الى ان الأدوية المصرية تحظى بسمعة جيدة وسعر تنافسي. مشيرا الى أن تعميق التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في مضاعفة قيمة صادرات الأدوية.

وقال ان هيئة الشراء الموحد تعد شريكًا مهمًا في تعزيز المنظومة الصحية المصرية، لافتا الى اهمية دعم خطط الدولة لتطوير القطاع ليس فقط عبر تقديم الحلول العلاجية، بل من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرا الى اهمية توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص. واكد اهمية توطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، وضرورة العمل على استمرارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الطبية في افريقيا، فيما يتعلق بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.

واوضح ان مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية حيث أصبح منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية الإفريقية، لافتا الى ان هذا الحدث يعد منطلقًا حقيقيًا لتعزيز مكانة مصر كجسر للتكامل الصحي الإفريقي، وأتوقع لنسخة هذا العام أن تضع خطة طريق واضحة لمستقبل الرعاية الصحية في القارة."

وقال إنه يعد حدثًا قاريًا بارزًا يعكس مكانة مصر كمنصة إقليمية للتكامل والتعاون الصحي.و فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات التي تخدم الرؤية الإفريقية في الرعاية الصحية.

وأشار الى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتعزيز التعاون في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم خطط الدولة في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير البنية المؤسسية للقطاع الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأبرز اهمية دعم الأنظمة الصحية في الدول التي تعمل فيها، من خلال المساهمة الفعالة في بناء قدرات الكوادر البشرية وتوفير المعرفة والتدريب المتخصص". لافتا إلى أن البرنامج التدريبي المزمع إطلاقه يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال إعداد كوادر فنية وإدارية تتمتع بالاحترافية والكفاءة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية: لدينا فرصا فى التوسع في التصنيع الوطني والاستثمار في البنية التحتية الصناعية

وبدوره، أكد الدكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أهمية توطين الصناعات الطبية الحيوية، لافتا الى انه لدينا فرصا فى التوسع في التصنيع الوطني والاستثمار في البنية التحتية الصناعية



واشار الى اهمية زيادة الصادرات الطبية المصرية إلى الدول الإفريقية، والتي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات، وذلك من خلال تعزيز التجارة وتصدير منتجات تامة الصنع أو من خلال التعاون الاستثماري والتصنيع المشترك عن طريق تصدير منتجات نصف مصنعة واستكمال تصنيعها في الدول الإفريقية.

وقال إن صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.

واشار الى انه تم من قبل إطلاق مبادرة "معا للتصدير" لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان افتتح، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”، في الفترة من ٢٤ إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD

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