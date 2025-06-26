آرسنال الإنجليزي يقترب من التعاقد مع مدافع فالنسيا

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يضع مدافع فريق فالنسيا الإسباني، كريستيان موسكيرا، على رأس أولوياته.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، يعد المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا أفضل بديل للثنائي، ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس، بحسب رؤية الجانرز، خاصةً بعد فشل التعاقد مع دين هويسين، الذي انتقل إلى ريال مدريد.

أرقام كريستيان موسكيرا

وخاض موسكيرا، البالغ من العمر 20 عامًا، 90 مباراة بقميص فالنسيا، منها 41 مباراة في الموسم الماضي، ويتبقى في عقده مع الخفافيش موسم واحد.

كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسبانيا (تحت 21 سنة)، من بينها مواجهة إنجلترا في اليورو قبل أيام.

وبات آرسنال قريبًا من إتمام صفقة إسبانية أخرى، بعدما أكمل الحارس كيبا أريزابالاجا الكشف الطبي أمس، ومن المنتظر إتمام الخطوات الرسمية في الساعات المقبلة.

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