الداخلية تكشف ملابسات اصطدام دراجة نارية بطفل في أطفيح وفرار قائدها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت الأجهزة الأمنية مع مقطع فيديو يُظهر قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بأحد الأطفال بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، ثم الفرار من المكان.

بلاغ وتحقيقات موسعة

تلقى مركز شرطة أطفيح بتاريخ 15 من الشهر الجاري بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بقيام قائد دراجة نارية بصدم ابنه والتسبب في إصابته، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

القبض على المتهم والدراجة بدون ترخيص

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث.

تبين أن الدراجة بدون لوحات معدنية، كما أنها غير مرخصة، ولا يحمل المتهم رخصتي القيادة والتسيير.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، مبررًا فراره من موقع الحادث بخشيته من المساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، إضافة إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمركبة المخالِفة.

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