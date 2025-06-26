ثنائي ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب تشابي ألونسو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت عن طلب نجمين بارزين في صفوف ريال مدريد الرحيل عن النادي هذا الصيف، بسبب التغييرات التي أحدثها المدرب الجديد تشابي ألونسو في التركيبة التكتيكية للنادي الملكي.

ويستعد الريال لمواجهة قوية أمام ريد بول سالزبورج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، بعد بداية غير مقنعة أمام الهلال السعودي (1-1).

كامافينجا ورودريجو يطلبان مغادرة ريال مدريد بسبب تشابي ألونسو

وحسب ما أورده موقع (Fichajes) الإسباني، فإن الفرنسي إدواردو كامافينجا والبرازيلي رودريجو جوس هما اللاعبان اللذان أبديا رغبتهما في الرحيل هذا الصيف، نتيجة تراجع أدوارهما في خطط ألونسو الفنية.

تعد حالة رودريجو مثيرة للانتباه بشكل خاص، إذ بات خارج حسابات التشكيلة الأساسية بعد تصعيد الشاب فرانكو ماستانتوونو ليشكل ثلاثيًا هجوميًا مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وتفاقمت الأزمة بعد غيابه التام عن مباراة باتشوكا، في حين نال التركي أردا جولر فرصة أساسية.

كل المعطيات تشير إلى أن رودريجو سيكون خارج التشكيلة أيضًا في المباراة المقبلة أمام سالزبورج، وهو ما زاد من رغبته في المغادرة، بحثًا عن فرصة للعب بانتظام وضمان مكان في تشكيلة المنتخب البرازيلي.

أما كامافينجا، فيعيش وضعًا مماثلًا في وسط الميدان، بعد أن فضل ألونسو الاعتماد على تشواميني وبيلينجهام وفالفيردي، إلى جانب جولر، ما قلّص بشدة من دقائق مشاركة اللاعب الفرنسي الشاب.

وتتزامن رغبة كامافينجا في الرحيل مع طموحه في الحفاظ على نسق تنافسي عالي، لضمان الجاهزية لخوض نهائيات كأس العالم 2026، في ظل مخاوف من تراجع مستواه حال بقائه كخيار ثانوي في نادي العاصمة الإسبانية.

يرى كل من رودريجو وكامافينجا أن استمرارهما في أدوار ثانوية سيُعيق تطورهما الشخصي والمهني، ما دفعهما لطلب الرحيل رسميًا، ويبدو أن إدارة ريال مدريد تدرس حاليًا جميع السيناريوهات، دون استبعاد خيار البيع في حال وصول عروض مناسبة.

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