أزمة في ريال مدريد لم تحدث منذ ربع قرن

كشفت تقارير صحفية، عن رقم سلبي يعاني منه ريال مدريد الإسباني، ولم يشهده النادي الملكي منذ ربع قرن، وتحديدًا خلال موسم 1999-2000، حيث تثير الأرقام والمؤشرات قلقًا غير مسبوق في أوساط الفريق الأكثر تتويجًا أوروبيًا.

ريال مدريد يستعد لمواجهة سالزبورج في كأس العالم للأندية

ويستعد فريق ريال مدريد، لملاقاة سالزبورج النمساوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك غدا الجمعة 27 يونيو 2025، على ملعب "لينكولن فاينانشيال فيلد"، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

يتصدر الريال ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع الهلال بنتيجة (1-1) وتغلب على باتشوكا بنتيجة (3-1). ويليه في المركز الثاني فريق سالزبورج بنفس الرصيد، حيث تعادل دون أهداف مع الهلال، ثم فاز على باتشوكا بنتيجة (2-1).

ريال مدريد يعاني من أزمة دفاعية لم يشهدها منذ 25 عامًا

أشار موقع "أونز مونديال" الفرنسي إلى أن نادي العاصمة الإسبانية، ورغم عودته إلى سكة الانتصارات أمام باتشوكا بنتيجة 3-1، إلا أن الهواجس الدفاعية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على أداء الفريق. فالموسم الحالي يعد كارثيًا من الناحية الدفاعية بكل المقاييس.

وكشف الموقع ذاته أن ريال مدريد استقبل 78 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، وهو رقم لم يسجل منذ موسم 1999-2000 حين تلقى الفريق 80 هدفًا. الأمر الذي يمثل إنذارًا أحمر لنادٍ عرف تاريخيًا بصلابته في المواعيد الكبرى.

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