تعليق كريستيانو رونالدو على تجديد عقده مع النصر السعودي

علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على تجديد عقده بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، ويستمر حتى يونيو 2027.

رونالدو يُعلق على تجديد عقده مع النصر السعودي

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة إكس قائلًا: “يبدأ فصل جديد.. نفس الشغف، نفس الحلم.. لنصنع التاريخ معًا”.

النصر السعودي يعلن تجديد عقد رونالدو

ونشر الحساب الرسمي للعالمي على منصة "إكس" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لـ رونالدو على أحد الشواطئ، فيما قال الدون: "النصر إلى الأبد".

وعلق حساب النصر: "القصة تستمر مع القائد التاريخي".

وينتهي العقد السابق لرونالدو مع النصر يوم الإثنين المقبل، الموافق 30 يونيو الجاري، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع الفريق، خصوصًا أن النجم البرتغالي لم يتوج بأي لقب سعودي أو آسيوي مع الفريق منذ انضمامه في يناير 2023.

ومع ذلك، سجل رونالدو 99 هدفًا مع النصر في كل البطولات بعدما شارك في 111 مباراة، وحصل على جائزة هدّاف الدوري السعودي للمحترفين في موسمين متتاليين، كما دوّن اسمه في تاريخ المسابقة كصاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

ويستهدف رونالدو المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يرغب في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

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