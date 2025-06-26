التحفظ على 11 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات بالدقهلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة وغير مسبوقة على مدار يومين وذلك من خلال حملات الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية وكذلك حملات الإدارات الخارجية في عدد من مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 160 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة مجهولة المصدر.



ضبط 160 مخالفة في حملات تم بنية مكثفة خلال 48 ساعة بالدقهلية

وقد استهدفت الحملات، التي شملت مراكز ومدن ميت غمر، تمي الأمديد، دكرنس، شربين، مركز المنصورة، السنبلاوين، بندر المنصورة، والمطرية، قطاعي المخابز والأسواق لضمان التزام المخابز والتجار وأصحاب المنشآت التجارية بالضوابط والقوانين التموينية وحماية حقوق المواطنين.



تحرير 112 مخالفة في مجال الرقابة علي المخابز

في مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 112 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن الخبز الذي جاء على رأس القائمة بعدد 50 محضر

- وتنوعت باقي المحاضر لتشمل عدم نظافة أدوات العجين، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم إعطاء بون صرف، وتجميع بطاقات صرف الخبز، والتوقف عن العمل بدون إذن.



التحفظ على 11 طن مواد أغذية

وفي إطار الرقابة على الأسواق، تم تحرير 48 مخالفة، شملت:

* عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين، وبيع سلع بدون فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي (خاصة السجائر)

وتجميع مواد بترولية، وغلق محال تجار تموين خلال مواعيد العمل، ومخالفات إدارية متنوعة، وتوزيع اسطوانات غاز بدون ترخيص، والتصرف في سلع تموينية مدعمة.



أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، أبرزها:

- 6 أطنان من الجبن، اللحوم، والأسماك مجهولة المصدر.

- 1 طن و200 كيلوغرام من النخالة الخشنة بدون فواتير.

- 2 طن من الملح بدون فواتير.

- 30 كرتونة كريم بدون فواتير.

- 200 لتر بنزين و350 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء.

- 12 اسطوانة غاز منزلي تم توزيعها بدون تصريح.

- 2 علبة سجائر تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي.



تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز

وصرح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، في هذا الصدد بأن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وزير التموين ومحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.



استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف

وأكد المحاسب علي حسن على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف في جميع أنحاء المحافظة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تموينية تمس قوت المواطنين أو تستغل الظروف الاقتصادية. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدا على أن المديرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حماية للمستهلك وضمانا لاستقرار الأسواق وتوافر السلع.

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