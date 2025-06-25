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رياضة

بيولي يتنازل عن 8 ملايين يورو بعد فسخ عقده مع النصر السعودي

ستيفانو بيولي، فيتو
ستيفانو بيولي، فيتو

تنازل الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي، عن مبلغ خيالي من أجل الرحيل عن منصبه.

وأعلن نادي النصر رحيل بيولي عن منصبه كمدير فني للفريق، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير صحفية أنه سيكون المدير الفني لفريق فيورنتينا.

بيولي يتخلى عن 8 ملايين يورو من أجل النصر السعودي 

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن بيولي كان يرغب في الحصول على راتبه في الموسم المقبل كاملًا، والذي تبلغ قيمته 11 مليون يورو، للموافقة على الرحيل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإيطالي تراجع عن طلباته بعد ذلك، واكتفى بالحصول على 25% من راتبه في الموسم المقبل، أي مليوني و750 ألف يورو.

وتخلى بيولي عن نحو 8 ملايين و250 ألف يورو، من أجل إنهاء العقد، وتولي قيادة فيورنتينا في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعود بيولي إلى الدوري الإيطالي بعد موسم وحيد من رحيله عنه، عندما رحل عن ميلان، قبل أن يقود النصر خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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