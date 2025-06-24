الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

تحركات جديدة من الهلال السعودي لضم ميسي

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة الميدان السعودية عن اجتماع منتظر بين فهد بن نافل، ووالد ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وذلك لمناقشة فكرة انتقاله لصفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رئيس الهلال يلتقي والد ميسي


ووفقا لما ذكرته الصحيفة:" تداولت أنباء مقربة من نادي الهلال احتمالية ترتيب لقاء بين رئيس النادي فهد بن نافل، مع وكيل أعمال ميسي والده أثناء تواجدهما حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية".


ويرغب مسئولو الهلال، في حسم صفقة  ميسي وذلك لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب حاليا يرغب في خوض تجربة جديدة، وبات حاليًا أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.


وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول فهد بن نافل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمؤازرة الفريق خلال المباراة القادمة للفريق أمام نادي باتشوكا، والتي ستحسم عبور الهلال إلى الدور القادم من المسابقة. 

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