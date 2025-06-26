الخميس 26 يونيو 2025
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وزير الإسكان يتفقد كوبري C19 والمدينة التراثية والمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد المدينة التراثية وأعمال كوبرى تقاطع طريق c19 والمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرا٦نية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق c19 مع القطار السريع، ومشروع المرافق الرئيسية لمساحة ٧٤٨ فدانا منطقة "أبراج الداون تاون" المنطقة الجنوبية المرحلة الأولى، َوالتي تشمل أعمال تنفيذ (طرق فرمة - شبكات المياه - شبكات الرى وصرف المطر - شبكات الصرف الصحى - كهرباء وإنارة - اتصالات وتحكم)، موجها بالانتهاء من الطرق المحيطة بالمشروع.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، وتابع الأعمال الجارية بها التى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت. 

كما تفقد وزير الإسكان، الممشى السياحي والشواطئ بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، حيث تشمل المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00  وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08  وحتى نهاية كمبوند مزارين، كما صعد وزير الإسكان إلى البرج LD-01، وتابع موقف  الشبكات الميكانيكية والكهربائية للمشروع، كما تفقد أحد الأبراج شرق المنطقة الشاطئية، موجها بتكثيف الأعمال والانتهاء من تنسيق الموقع والزراعات.

كما تفقد المنطقة الترفيهية التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، موجها بزيادة أماكن انتظار السيارات بالممشى، وصيانة المسطحات الخضراء القريبة من الشواطئ.

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