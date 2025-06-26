الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تصل للحبس سنة، تعرف على العقوبة المتوقعة لسيدة دهست أسرة كاملة بالتجمع

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

وجهت نيابة القاهرة الجديدة، للسيدة المتهمة بدهس أسرة كاملة بسيارتها داخل حديقة بحي النرجس بالتجمع، تهمة القتل الخطأ.

وترصد فيتو العقوبة القانونية المقررة على المتهمة طبقًا للقانون. 

قالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض إنه من المتوقع أن تعاقب السيدة المتهمة بحادث دهس أسرة كاملة بحي النرجس بالتجمع طبقا لنص المادة 244 عقوبات والتي تنص على (من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتي جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وأضافت: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الجديدة المحامية بالنقض حادث دهس حي النرجس دهس أسرة كاملة شيرين محفوظ المحامية نيابة القاهرة عقوبة الحبس شيرين محفوظ

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بالقطامية

حجز سيدة و4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية

استعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق مصنع مستحضرات بالقطامية

تجديد حبس سيدة دهست أسرة كاملة بسيارتها في التجمع الخامس

زوجي وبنتي غرقا قدام عيني، أقوال زوجة ضحية سقوط سور حمام سباحة فيلا بالرحاب

شاهد عيان يكشف ملابسات اندلاع حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية

أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي وتقرير بحالتهم الصحية

العربية اتعجنت، اللقطات الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (فيديو)

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

رسميا، النصر السعودي يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

علي جمعة يكشف حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية