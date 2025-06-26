تصل للحبس سنة، تعرف على العقوبة المتوقعة لسيدة دهست أسرة كاملة بالتجمع

وجهت نيابة القاهرة الجديدة، للسيدة المتهمة بدهس أسرة كاملة بسيارتها داخل حديقة بحي النرجس بالتجمع، تهمة القتل الخطأ.

وترصد فيتو العقوبة القانونية المقررة على المتهمة طبقًا للقانون.

قالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض إنه من المتوقع أن تعاقب السيدة المتهمة بحادث دهس أسرة كاملة بحي النرجس بالتجمع طبقا لنص المادة 244 عقوبات والتي تنص على (من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتي جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وأضافت: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

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