ريال مدريد يكشف تطورات حالة مبابي قبل مواجهة سالزبورج

تلقي تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خبرًا سارًا قبل مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

ويلتقي ريال مدريد وسالزبورج، فجر الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

مبابي جاهز لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

وانضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال، لتدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المهمة.

وكان مبابي قد غاب عن أول مباراتين للريال في البطولة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وأصيب مبابي بالحمى قبل ساعات من مباراة الهلال السعودي، أتبعها إصابته بالتهاب في المعدة قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، فيما فاز على باتشوكا بنتيجة 3-1.

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