الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "30 يونيو ملحمة وثورة شعبية"

مركز الهناجر للفنون،
مركز الهناجر للفنون، فيتو

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ١٢ لثورة 30 يونيو، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان " الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٣٠ يونيو الجاري بمركز الهناجر للفنون

ملتقى الهناجر الثقافي 

ويناقش الملتقى عدة محاور فى مقدمتها كيف كانت ثورة ٣٠ يونيو ملحمة وثورة شعبية أنقذت مصر والوطن العربي كله من براثن التطرف والإرهاب، وكيف كانت الثقافة في المواجهة، بالإضافة إلى دور الإعلام المصري الوطني في هذه الثورة المجيدة، ودور الإعلام والصحافة في قضايا الوطن.

كما يستعرض الملتقى، الدروس المستفادة من الأحداث الجارية في المنطقة وفي العالم كله من أجل الاصطفاف حول قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية، للحفاظ على هويتنا الثقافية المصرية، ومحاور أخري بشأن قضايا الوطن يناقشها الملتقى.

ويتحدث فى الملتقى الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام جامعة السويس، الدكتورة تغريد حسين وكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة النيل الدولية سابقا، الإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، وغيرهم. 

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تقدمها المطربة آية عبد الله، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملتقى الهناجر الثقافي المخرج خالد جلال الثقافة احتفالات وزارة الثقافة قطاع المسرح

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

رسميا، النصر السعودي يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

علي جمعة يكشف حقيقة ظهور المسيح الدجال في عهد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية