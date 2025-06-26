ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "30 يونيو ملحمة وثورة شعبية"

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ١٢ لثورة 30 يونيو، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان " الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٣٠ يونيو الجاري بمركز الهناجر للفنون.

ملتقى الهناجر الثقافي

ويناقش الملتقى عدة محاور فى مقدمتها كيف كانت ثورة ٣٠ يونيو ملحمة وثورة شعبية أنقذت مصر والوطن العربي كله من براثن التطرف والإرهاب، وكيف كانت الثقافة في المواجهة، بالإضافة إلى دور الإعلام المصري الوطني في هذه الثورة المجيدة، ودور الإعلام والصحافة في قضايا الوطن.

كما يستعرض الملتقى، الدروس المستفادة من الأحداث الجارية في المنطقة وفي العالم كله من أجل الاصطفاف حول قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية، للحفاظ على هويتنا الثقافية المصرية، ومحاور أخري بشأن قضايا الوطن يناقشها الملتقى.

ويتحدث فى الملتقى الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام جامعة السويس، الدكتورة تغريد حسين وكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة النيل الدولية سابقا، الإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، وغيرهم.

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تقدمها المطربة آية عبد الله، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

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