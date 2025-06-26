حيثيات حكم سجن شاب أصاب طفلا بعاهة مستديمة في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسجن 3 سنوات مع الشغل على المتهم "حسين ب."، بعد إدانته بالاعتداء على طفل مستخدمًا زجاجة مشروب طاقة، ما تسبب في إصابة الطفل بعاهة مستديمة.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطفل المجني عليه كان قد تراجع عن أقواله أمام المحكمة، إلا أن هذا التراجع لم يُضعف من قوة القضية، نظرًا لاعتماد المحكمة على شهادات رسمية وأدلة طبية، من بينها تقرير مستشفى قصر العيني الذي أثبت تعرض الطفل لجرح قطعي في الوجه والرقبة.

وذكرت الحيثيات أن المتهم افتعل مشاجرة مع الطفل بمنطقة المنيب، واعتدى عليه بضربة واحدة بزجاجة "مشروب طاقة" على الفك الأيسر، ما أدى إلى إصابة دائمة في حركة الفك بنسبة 10%، حسب تقرير الطب الشرعي.

وأكدت المحكمة أن الاعتداء لم يكن مخططًا له مسبقًا، بل جاء نتيجة مشادة كلامية وقعت فجأة في الطريق العام، وأن المتهم لم يكن يعرف الطفل من قبل.

وبناءً على ما ثبت لديها من أدلة وتحقيقات، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بسداد المصاريف الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.