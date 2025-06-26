تداول 14 ألف طن بضائع و729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (7) سفن وتم تداول (14000) طن بضائع و(729) شاحنة و(365) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (8000) طن بضائع و(313) شاحنة و(337) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(416) شاحنة و(28) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية 2 وBelagos Express، بينما تغادر العبارتان القاهرة وعمان.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 900 طن بضائع و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3047 راكبا.



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