الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح ناري في الأقصر

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت مباحث قسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر واصل نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.

ضبط تاجر مخدرات شهير في الأقصر 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط مسجل خطر يدعى «ق.ل» 39 سنة، عاطل، مقيم الزينية سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات ونصب.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث طيبة من ضبط المسجل خطر وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها،  والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية حشيش سلاح ناري مباحث طيبة مركز شرطة طيبة

مواد متعلقة

ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في الأقصر

مباحث الأقصر تضبط عاطلا بحوزته حشيش وشابو

استجابة لـ «فيتو»، تحرك عاجل من «مياه الأقصر» لحماية أهالي العوامية من خطر تسريب مائي (صور)

الأكثر قراءة

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

شاهد رد فعل مفاجئ من طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

اعترض طريقهما بسيارته، التحقيق في اتهام أحمد السقا بضرب طليقته وسائقها بأكتوبر

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية