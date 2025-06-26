ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح ناري في الأقصر

تمكنت مباحث قسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر واصل نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.

ضبط تاجر مخدرات شهير في الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط مسجل خطر يدعى «ق.ل» 39 سنة، عاطل، مقيم الزينية سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات ونصب.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث طيبة من ضبط المسجل خطر وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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