«برفقة أبي حامد الغزالي.. إصلاح القلب»، كتاب جديد لـ ريم بسيوني

أعلنت دار المعارف المصرية عن تعاقدها مع الكاتبة والروائية ريم بسيوني لإطلاق كتابها الجديد، الذي من المقرر أن يصدر قريبا.

وجاء تعاقد ريم بسيوني على إطلاقها للإصدار الجديد بحضور المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، وإيهاب الملاح المشرف العام على النشر والمحتوى بالدار، ومن المنتظر أن يظهر الكتاب للنور خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كتاب برفقة أبي حامد الغزالي - إصلاح القلب

ويأتي الكتاب الجديد لـ ريم بسيوني معنونا بــ«برفقة أبي حامد الغزالي ـ إصلاح القلب»..

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:يقول الغزالي "القلب إما مضيء أو مظلم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم."

ولكن ما هو القلب السليم؟ وكيف الوصول إليه؟ وما علاقة الصوفية بالقلب السليم؟

البعض يظن ان الصوفية تعني العزلة والزهد في الدنيا. ولكن الصوفية تعطي طريق يعلمنا كيف نجيد العيش في الحياة الدنيا وبين الناس وكيف نعتني في رحلتنا في هذا العالم بالبقاء على قلوبنا سليمة معافاة صالحة لمقابلة ملك الملوك بعد حين. لذا فهذا الكتاب لا يدعو الى العزلة او ترك الدنيا ولا يدعو لتبني طريقة صوفية معينة. بل هذا الكتاب هو محاولتي ان اكتب على حكايتي مع الغزالي ومصاحبته عام وراء عام.

وهذا الكتاب رحلة داخل أنحاء القلب لمحاولة إصلاحه حتى يضيء ولا يظلم، حتى يعرف، ولا يجهل حتى يحيا ولا يموت. برفقة أبي حامد الغزالي سنعرف أنفسنا أكثر ونعرف آفات القلوب ومرضها وطرق علاجها. الغزالي رحيم معنا يحكي عن نفسه، فيشجعنا على النهوض كما نهض.. تعال معي برفقة أبي حامد الغزالي...وما أجملها من صحبة.

الروائية ريم بسيوني

وريم بسيوني كاتبة وروائية ولدت في الإسكندرية عام 1973، وتعمل كأستاذة في الجامعة الأمريكية.

وفازت ريم بالعديد من الجوائز منها: جائزة ساويرس للثقافة عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، وجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2024.

كتابات ريم بسيوني

وكتبت العديد من الكتب الروائية والعلمية، ومنها: "الحب على الطريقة العربية" و"رائحة البحر" و"بائع الفستق" و"الدكتورة هناء" و"أشياء رائعة" و"مرشد سياحي" و"أولاد الناس ثلاثية المماليك" و"أولاد الناس ثلاثية المماليك" و"سبيل الغارق الطريق والبحر" و"الحلواني ثلاثية الفاطميين" و"ماريو وأبو العباس"، وغيرها.

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