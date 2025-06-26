قبل مباراة الوداد، تعرف على المكافآت المالية لفرق أفريقيا في كأس العالم

كأس العالم للأندية، تختتم الأندية الأفريقية مشاركتها في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة بلقاء الوداد المغربي مع العين الإماراتي.

أرباح الأندية الأفريقية في مونديال الأندية

يتصدر صن داونز أرباح الأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية بعدما حقق انتصار وتعادل وهزيمة.

وجاءت ارباح أندية أفريقيا كالتالي.

صن داونز الجنوب أفريقي: 12:55 مليون دولار

الأهلي : 11.55 مليون دولار

الترجي التونسي: 11.55 مليون دولار

الوداد المغربي: 9.55 مليون دولار ( ولديه مباراة متبقية )

موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن يكون موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس، الموافق يوم 26 من شهر يونيو الجاري، وبالأخص في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «أودي فيلد»، مباراة الوداد الرياضي ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة، من المجموعة السابعة، بـ مباريات كأس العالم للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

ويمكنك أيضًا مشاهدة مباراة العين والوداد بث مباشر مجانا عبر الإنترنت عن طريق منصة dazn البريطانية الشهيرة، وصاحبة حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية مباشرة.

ويتسلح فريق الوداد الرياضي المغربي بمهاجمه السوري الجديد عمر السومة، بالإضافة إلى النجم المخضرم نور الدين أمرابط.

بينما على الصعيد الثاني، يرغب نادي العين الإماراتي في مباراة الوداد القادمة أن يسجل أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية الجارية.

كما يُعول الزعيم الإماراتي على نجمه المغربي سفيان رحيمي، بالإضافة إلى مهاجمه التوجولي لابا كودجا، والمدافع المصري رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي السابق.



جدير بالذكر أن سقط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم خسر أمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

فيما خسر العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة، بالجولة الثانية، من منافسات المجموعة ذاتها.

بتلك النتائج ودع العين والوداد المغربي منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025، بشكل رسمي.





ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يأتي جدول ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

يوفنتوس الإيطالي المركز الأول من مباراتين 6 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثاني من مباراتين 6 نقاط

الوداد الرياضي المغربي المركز الثالث من مباراتين دون نقاط

العين الإماراتي المركز الرابع من مباراتين دون نقاط.

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