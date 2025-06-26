طالبات الثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفيزياء صعب وعايز تفكير (فيديو)

امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2025، الشعبة العلمية حول مستوى امتحان مادة الفيزياء.

ورصدت فيتو، آراء طالبات الثانوية العامة بلجنة جمال عبد الناصر الدقي بالجيزة، حول امتحان الفيزياء.

وقالت طالبة: “امتحان الفيزياء صعب جدا، الأسئلة غير مباشرة وطويلة جدا والوقت قليل، وجاي ما بين السطور”.

فيما قالت طالبة أخرى: “امتحان الفيزياء فوق المتوسط وكان عايز تفكير”.

وأضافت طالبة ثالثة: “الامتحان بالنسبة ليا كان حلو، أغلبيته نظري وكنا محتاجين قوانين أكثر ”.

ورصدت عدسة فيتو دخول عدد من الطالبات في حالة انهيار وبكاء وسط مواساة من أسرتهم، عقب انتهاء امتحاني الفيزياء والتاريخ، وسط تباين الآراء حول صعوبة المادتين لشعبيتي الأدبي والعلمي.

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقدميها لطلاب الثانوية العامة 2025، ننشر عدد من أسئلة مادة الفيزياء والتاريخ وتوزيع الدرجات لطلاب (النظام الجديد/ القديم).

مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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