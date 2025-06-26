الإعلان عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي
أعلن اتحاد الكرة السعودي اليوم الخميس مواعيد منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي التي ستقام في هونج كونج.
وكانت القرعة قد أوقعت فريق النصر في مواجهة مع نظيره الاتحاد بدور نصف النهائي فيما سيلتقي فريق القادسية نظيره الهلال.
مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي
وتم تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي كالتالي..
19 أغسطس 2025
النصر ضد الاتحاد في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
20 أغسطس 2025
القادسية ضد الهلال في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
النهائي
23 أغسطس 2025
نظام بطولة كأس السوبر السعودي
وتقام منافسات دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحال التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.
ويشارك الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن 2024/25 والهلال كوصيفًا للموسم فيما يشارك النصر كصاحب المركز الثالث بعد فوز الاتحاد بكأس الملك، بينما يشارك فريق القادسية بصفته وصيفًا لبطل الكأس.
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