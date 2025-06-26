الزمالك يقيد 28 لاعبًا في قائمته الأولى للموسم الجديد

أنهى نادي الزمالك إجراءات قيد 28 لاعبًا في القائمة الأولى للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026، ضمن التحركات التنظيمية التي تقوم بها إدارة الكرة بالنادي لتجهيز الفريق مبكرًا للمنافسات المحلية والقارية المقبلة.

وشملت القائمة عددًا من العناصر الأساسية، بالإضافة إلى بعض اللاعبين العائدين من الإعارة، في انتظار حسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قيد عمر جابر وبنتايك في القائمة الثانية

من ناحية أخرى، قررت إدارة الزمالك قيد الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايك ضمن القائمة الثانية، وذلك بعد تجديد تعاقدهما رسميًا مع النادي خلال الساعات الماضية.

ويأتي قيد الثنائي في القائمة الثانية ضمن السياسة الفنية التي تهدف إلى تنظيم القوائم وفقًا للمعايير الفنية والاحتياجات التكتيكية للجهاز الفني الجديد، المنتظر الإعلان عنه رسميًا خلال أيام قليلة.

استعداد مبكر للموسم الجديد

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الزمالك لإنهاء كل الملفات الإدارية والفنية مبكرًا، وتوفير الاستقرار الفني قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة مع وجود رغبة قوية لدى الإدارة للعودة بقوة للمنافسة على كل البطولات.

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