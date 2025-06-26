بعد تأييد حكم الإعدام ضد المتهمين، تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفل كريم بالساحل

أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا وباتًّا، يقضي بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق خمسة متهمين في واقعة قتل الطفل كريم ممدوح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وسرقة دراجته النارية "توك توك"، بينما قضت بمعاقبة متهم سادس بالسجن 15 عامًا كونه طفلًا لم يتجاوز السن القانونية. وبهذا أصبح الحكم الصادر من محكمة الجنايات في أول درجة نهائيًا غير قابل للطعن.

وكانت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، شهدت جريمة مروّعة راحت ضحيتها براءة طفل لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة. الطفل كريم ممدوح، الذي كان يعمل على دراجته النارية (توك توك) لمساعدة أسرته، تعرض لاعتداء همجي على يد خمسة شباب خططوا مسبقًا لارتكاب جريمة قتل من أجل السرقة، بعد أن ضاق بهم الحال ومرّوا بأزمة مالية دفعتهم لاختيار طريق الجريمة.

تفاصيل الجريمة

في أحد الأيام، وبينما كان كريم يباشر عمله المعتاد على دراجته، صادف مرور الجناة الخمسة في الشارع ذاته، وهم في حالة تربص يبحثون عن ضحية يسهل سرقتها، ولو تطلب الأمر قتلها.

بمجرد رؤيتهم لـ"كريم"، اتفقوا على سرقة "التوك توك" الذي كان يقوده. اقتربوا منه، شلوا حركته وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه لإرغامه على ترك المركبة. إلا أن كريم، رغم صغر سنه، رفض الاستسلام وبذل مقاومة شجاعة، مدفوعًا بإحساسه بالمسؤولية، إذ كان يعلم أنه لن يتمكن من سداد ثمن الدراجة لصاحبها إن ضاعت منه.

استمر في المقاومة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابات متعددة أُلحقت به عمدًا. بعد أن تأكد الجناة من وفاته، ألقوا جثمانه في منطقة نائية، واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول، ثم فروا من موقع الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتغيّبه عن المنزل. على الفور، بدأ رجال الشرطة في تتبع خط سيره، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة وتحليل البيانات، تم تحديد هوية المتهمين خلال فترة وجيزة، وجرى ضبطهم واحدًا تلو الآخر.

النيابة العامة والإحالة إلى المحاكمة

وعقب التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات بتهمة:

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بالسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

وقد أكدت الأدلة الفنية، والشهادات، واعترافات بعض المتهمين، نية القتل المسبقة، وأن الجريمة تمت بتخطيط مشترك.

أحكام المحكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية بعد عدة جلسات:

الإعدام شنقًا لكل من:محمد س، أدهم م، أحمد س، إسلام ف،أحمد م.

السجن 15 عامًا لـ: أحمد ي. (لقُصوره عن سن المسؤولية الجنائية الكاملة)

وفي مرحلة لاحقة، أيدت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة، ليُصبح القصاص قد تحقق بالعدالة الكاملة.

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