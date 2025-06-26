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ثقافة وفنون

إيرادات الأربعاء، “فى عز الضهر” يحتل المركز الأخير بالبوكس أوفيس المصري

مينا مسعود،فيتو
مينا مسعود،فيتو

احتل فيلم “في عز الضهر” بطولة النجم العالمي مينا مسعود، أمس الأربعاء، المركز الثالث والأخير  في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، وذلك بعد كل من فيلم “المشروع x” لـ كريم عبد العزيز وفيلم “ريستارت” لـ تامر حسني.

إيرادات فيلم في عز الضهر  

إذ اكتفي  فيلم “في عز الضهر” أمس بجني  319 ألفا و274 جنيهًا في مصر.

 

قصة فيلم في عز الضهر

 يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

 

أبطال فيلم في عز الضهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف. 

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