عمر الساعي لاعب الأهلي على رادار المصري البورسعيدي

تلقى عمر الساعي لاعب النادي الأهلي عرضا من المصري البورسعيدي للرحيل إلى صفوفه الموسم الجديد خاصة في ظل ترحيب الأهلي برحيل اللاعب لعدم قناعة الجهاز الفني بقدراته.

ويرغب النادي الأهلي في استغلال رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري من أجل إدخال عمر الساعي في الصفقة ضمن خطة تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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