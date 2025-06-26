محافظ السويس يتابع ترتيبات الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا مع إدارة مهرجان VS-FILM لـ الأفلام القصيرة جدًا للوقوف على تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان المقرر لها الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر 2025 بمدن السويس والعين السخنة والجلالة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان.

الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

ورحب اللواء طارق حامد الشاذلي باستضافة المحافظة لهذا الحدث الثقافي، مؤكدًا أن اختيار السويس يُجسد إيمانًا بدورها كمركز إشعاع وطني، وموقع استراتيجي يجمع بين التاريخ والحداثة، مشددًا على أن المحافظة على موعد مع تظاهرة سينمائية تعكس روح الشباب وتخدم توجهات الدولة نحو تعزيز السياحة الثقافية والفنون الراقية كأدوات تنمية ووعي.

ولفت إلى أن المهرجان فرصة حقيقية لإشراك الشباب في نشاط إبداعي يعزز انتماءهم ويصقل مواهبهم، وتابع: نخطط لتوسيع رقعة التأثير من خلال ورش سينمائية تُقام داخل الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية، مع دعوة مفتوحة لمواهب السويس للمشاركة بأعمالهم والتفاعل مع صناع السينما عن قرب.

من جانبه أكد الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة تأتي بطموحات مضاعفة، مع التطلع لأن يتحول المهرجان إلى منصة عربية ودولية تحتضن المبدعين الشباب مضيفًا: الفيلم القصير جدًا هو فن المستقبل، يواكب إيقاع العصر ويمنح الفرصة لأكبر عدد من الأصوات الجديدة للتعبير عن قضاياهم بأدوات سينمائية مبتكرة. ونعد بأن تكون الدورة الثانية أكثر تنوعًا من حيث البرمجة، والفعاليات، والضيوف.



وأكد زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، أن النسخة الثانية ستشهد دمجًا بين الفن والمجتمع المدني، من خلال ورش عمل مفتوحة، لقاءات فنية وندوات وماستر كلاس، وعروض ميدانية في شوارع السويس وأنديتها ومراكزها الثقافية، قائلًا: نؤمن أن الثقافة لا تعيش في القاعات المغلقة وحدها، بل تتنفس وسط الناس. ولهذا، فإن الفعاليات المصاحبة ستمتد لتشمل مضامين عميقة وتعبيرات فنية مكثفة، تُعبّر عن القضايا الراهنة والهموم الإنسانية بلغة بصرية مكثفة وحديثة.



مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

يشار إلى أن المهرجان ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون.

ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوزمدتها الـ 5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ 10 دقائق وينظم سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتى شاشة العرض ومسابقة سنوية لأفضل دراسة أو مقال نقدي عن الأفلام القصيرة جدا.

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