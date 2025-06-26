الخطيب يتدخل لحسم صفقة مهاجم البنك الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي تطورات المفاوضات مع البنك الأهلي للحصول على خدمات مهاجمه أسامة فيصل لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

وقال المصدر: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يستعد لإجراء محادثات رسمية مع مسئولي البنك الأهلي للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي خاصة وأن الأهلي لديه تأكيد من اللاعب برغبته فى اللعب للأهلي مع وجود عرضين من بيراميدز والزمالك أيضا للحصول على توقيعه.

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.