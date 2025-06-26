السيسي يهنئ ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وأبناء الجالية المصرية بالخارج بالعام الهجري

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.

العام الهجري الجديد ١٤٤٧

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إخوتي وأبنائي، مسلمو مصر بالخارج بمناسبة بدء العام الهجري الجديد ١٤٤٧ يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، داعيًا الله تعالى أن يكون عامًا جديدًا مباركًا، يحمل لمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والاستقرار وأن تتحقق فيه أمنياتنا لمستقبل أفضل لشعبنا العظيم.. مع أطيب تمنياتي،، وكل عام وأنتم بخير،،، (عام هجري سعيد)".

العام الهجري الجديد ١٤٤٧

كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ.

وهنأ رئيس الجمهورية أشقاءه قادة الدول العربية والإسلامية، وأعرب عن أحر التهاني وأطيب التمنيات، متمنيًا لهم ولشعوبهم الشقيقة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية عامًا مباركًا مليئًا بالخير والسلام والاستقرار.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447، معربين عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم بدوام التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

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