حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافة المرورية المتوقعة اليوم بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2025 سيولة نسبية على أغلب المحاور الرئيسية والطرق السريعة، تزامنًا مع تطبيق الإدارة العامة للمرور خطة انتشار مكثفة للخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السير مع بداية اليوم.

ورصدت غرف العمليات المرور بمديريات الأمن، وجود كثافات مرورية متوسطة في مناطق متفرقة بسبب زيادة أحجام السيارات القادمة من المحافظات باتجاه القاهرة والجيزة، خاصة أعلى الطريق الدائري في مناطق المرج والبساتين ومنطقة نزلة المنيب، وكذلك محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان.

أبرز الكثافات والزحام

تباطؤ ملحوظ في شارع فيصل وشارع الهرم خاصة أمام محطات المترو ومناطق المدارس.

زحام متكرر أعلى كوبرى أكتوبر في الاتجاهين، خصوصًا في محيط رمسيس وعبد المنعم رياض.

ازدحام عند مطلع كوبرى الساحل في الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد.

ظهور أحجام حركة مرتفعة بكورنيش النيل من ماسبيرو حتى معهد ناصر.

كثافات بطريق صلاح سالم خاصة بالقرب من نفق العروبة ودار القوات الجوية.



سيولة مرورية بمحاور أخرى

سادت حالة من السيولة النسبية بطريق الأوتوستراد، ومحور المشير طنطاوي، والطريق الدائري الأوسطي، كما ظهرت حالة انسيابية بمحور جوزيف تيتو ومحور روض الفرج.

جهود مستمرة وتنبيهات للقيادة الآمنة

تواصل الإدارة العامة للمرور تكثيف خدماتها والدفع بالأوناش لرفع أية أعطال أو حوادث محتملة، مع تنبيهات مستمرة عبر اللاسلكي ومتابعة كاميرات المراقبة على مدار الساعة لضمان سيولة الحركة.

وينصح قائدو المركبات باتباع تعليمات رجال المرور وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مع ضرورة الالتزام بالحارات المخصصة والسرعات القانونية، خاصة على الطرق السريعة والدائرية.

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