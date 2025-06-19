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واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات الأمريكية ووزير الدفاع ليس لهما دور رئيسي في مناقشات ضرب إيران

ترامب ومديرة الاستخبارات
ترامب ومديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد، فيتو

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد ووزير الدفاع بيت هيجسيث ليس لهما دور رئيسي في المناقشات حول إيران.

وأشارت نقلًا عن مسؤولين، إلى أن دائرة مقدمي المشورة بشأن إيران تضم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس هيئة الأركان.
  

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن قائد القيادة الوسطى لم يبد موقفًا متشددًا إزاء ضرب إيران وقدم لترامب جملة خيارات.

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