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رياضة

يوفنتوس ضد مان سيتي الأبرز، مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يوفينتوس، فيتو
يوفينتوس، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم العديد من المباريات في كأس العالم للأندية، وأبرزها يوفنتوس ضد مانشستر سيتي.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - الساعة 4 فجر الخميس - ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس - عبر شبكة “DAZN”.

مونتيري ضد أوراوا - الساعة 4 فجر الخميس - على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة هاريسون - عبر شبكة “DAZN”.

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً – عبر DAZN.

الوداد المغربي ضد العين – 10 مساءً – عبر DAZN.

سالزبورج ضد ريال مدريد – 4 فجر الجمعة – DAZN.

الهلال ضد باتشوكا – 4 فجر الجمعة – DAZN.

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