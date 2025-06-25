بالأسعار، طرح أراض استثمارية للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة بدر أرض تجاري بمساحة 2698 مترا بسعر 17450 جنيها أرض تجاري بمساحة 875 مترا بسعر 17475 جنيها.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 10992 مترا بسعر 7440 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 4427 مترا بسعر 3780 جنيها.

وتطرح بمدينة العبور أرض مركز خدمة بمساحة 727 مترا بسعر 19360 جنيها، وأرض ترفيهي بمساحة 58749 مترا بسعر 6850 جنيها.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1065 مترا بسعر 24295 جنيها.

وتطرح بالمنيا الجديدة ارض تعليمي بمساحة 1110 أمتار بسعر 4525 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 69930 مترا بسعر 4205 جنيهات.

وتطرح بمدينة بني سويف أرض حق انتفاع طبي بمساحة 1392 مترا، أرض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1872 مترا، وأرض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1357 مترا، ارض عمراني متكامل بمساحة 83900 متر بسعر 3455 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1368 مترا بسعر 14015 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترا بسعر 3685 جنيها، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3580 جنيهًا.

ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كما قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين الـ14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقًا للضوابط.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

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