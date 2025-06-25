حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الجمرك بمدخل قلعة قايتباى

نفذ حي الجمرك اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة مدخل قلعة قايتباي البحرية.

وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، وعدم السماح باستمرار أي شكل من أشكال التعدي أو استغلال المواقع السياحية والتاريخية في أنشطة مخالفة لطبيعتها، وخاصة تلك المخصصة لأغراض الأعمال البحرية.

استهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء الصادرة بحق عدد من الحالات المخالفة، التي تضمنت أنشطة غير مرخصة، ومشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، أو بعد انتهاء عقود الإيجار وعدم تجديدها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام تلك الأراضي.

وتبيّن أن عددًا من المخالفين قاموا بتأجير تلك المواقع والمحلات من الباطن لإقامة أنشطة تجارية لا تمت بصلة للتخصيص الأصلي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون، وأدى إلى ضياع حقوق الدولة في إدارة أصولها، فضلًا عن تشويه المدخل الرئيسي لمنطقة قلعة قايتباي السياحية بمجموعة من الأنشطة التجارية العشوائية وغير الملائمة لطبيعة الموقع التاريخي.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة، ومنع أي استخدامات تسيء إلى القيمة الحضارية لمحيط القلعة، وضمان الالتزام بالتخصيص المقرر لأغراض الأنشطة البحرية فقط.

وقد تمت أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذها بشكل منظم وآمن، وأسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ ومخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد إخطار المخالفين مسبقًا.

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