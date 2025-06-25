البابا تواضروس الثاني يزور كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى العصافرة محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، لعقد الاجتماع الأسبوعي.

وألقى البابا العظة الروحية الأسبوعية بكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى بحي العصافرة، شرق الإسكندرية، بحضور الآباء والكهنة والمجمع الكنسي.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى أعلن في اجتماع الأربعاء يوم 9 أبريل الماضي عن توقف الاجتماع خلال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، على أن يُستَأنف مرة أخرى في صوم الرسل.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام كنائسنا بشيكاغو والمناطق الغربية الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك برفقة القس يوأنس توفيق، وذلك خلال زيارتهم الخدمية إلى مصر.



كما استقبل مجموعة شباب من مؤسسة القديس الأنبا موسى القبطية بكندا برفقة القس يوسف إسكندر والقس ميخائيل أرمانيوس.

وتقوم المجموعتان خلال زيارتهما بتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وأعرب البابا عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وحرص على الاستماع إلى توقعاتهم وانطباعاتهم الأولى عن الأماكن الأثرية والمعالم الكنسية التي زاروها.

خلال اللقاء، قدّم خدام أمريكا فقرة ترانيم باللغة العربية قاموا بحفظها خصيصًا لأسبوع الخدمة في مصر، كما أهدوا لقداسته لوحة فنية رسمها أحد أعضاء المجموعة.

واستمع البابا تواضروس خلال لقائه مجموعة كندا، باهتمام كبير إلى أسئلتهم المتنوعة، التي عكست عمق تفكيرهم وصدق نواياهم، وأجاب عليها فاتحًا أمامهم آفاقًا أوسع لفهم الخدمة والكنيسة والوطن. وشجّعهم على الاستمرار في هذه الروح المتحمسة، مؤكدًا أن الخدمة الحقيقية تبدأ من القلب وتمتد إلى حيث يقودهم الروح.

وفي ختام اللقاء، أهدى لهم البابا تواضروس بعض الهدايا التذكارية، إلى جانب جواز سفر رمزي من مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس من العام الماضي، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة: Hands in God’s Hands.

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